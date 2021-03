Panistas frenan renuncia de Jorge Cruz como magistrado del TSJ: gobierno

-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que la falta de diputados panistas a la Comisión de Gobernación del Congreso ha generado que no se haya calificado la renuncia de Jorge Cruz Bermúdez al TSJ; en tanto; dijo que propondrá una mujer para la vacante que se tiene.

En rueda de prensa, el mandatario poblano comentó que mientras no sea calificada y aprobada por los legisladores la solicitud que hizo desde el martes pasado, Cruz Bermúdez sigue siendo magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

“Diputados panistas se han encarado de mantener una ausencia en la comisión para no sacar el dictamen propuesto, no sé si en coordinación con él o no o fuera de ella o de gusto propio, pero no se ha presentado para ello. Una vez que lo sea ya enviaremos la terna correspondiente, ahorita no puedo hablar de ello”, pronunció.

Y es que a las sesiones de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del miércoles y jueves la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia no acudió, por lo que no hubo quorum para desarrollarla, esto debido a que, de los siete integrantes, tres pidieron licencia y por ello deben estar los cuatro que restan presentes, pero solo hubo tres.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo anunció que propondrá a una mujer jurista para que ocupe la magistratura que quedó acéfala en el TSJ tras la falta absoluta de Enrique Flores Ramos, quien perdió la vida por Covid-19 el pasado 1 de febrero.

Comentó que con esto busca abonar a la paridad de género en el Poder Judicial, por lo que será en los siguientes días cuando envíe la terna al Congreso local de las propuestas a ocupar dicha posición, pues deben ser los diputados los que tienen que hacer el nombramiento.

Es necesario mencionar que de 25 magistrados que integran el TSJ, sólo cuatro son mujeres: Marcela Martínez Morales, María de los Ángeles Camacho Machorro, María Belinda Aguilar Díaz y Margarita Gayosso Ponce; mientras que Emma Peralta Juárez es suplente del magistrado Ricardo Velázquez Cruz, que actualmente se desempeña como Consejero Jurídico del gobierno estatal.

Magistrada debe abonar a justicia electoral

Por otra parte, Barbosa Huerta dio la bienvenida a Idamis Pastor Betancourt como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) cuyo desempeño confió en que será institucional y abonará a garantizar la impartición de justicia electoral en Puebla, principalmente en los próximos comicios que habrá en la entidad.

Pastor Betancourt fue electa el pasado jueves por la tarde-noche en el Senado de la República por mayoría, ya que obtuvo 81 votos a favor, cuatro en contra y uno nulo, por lo que estará en el cargo por un periodo de 7 años.

Con este proceso, la Cámara Alta cumplió con la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) que revocó la designación de Fredy Erazo Juárez al señalar esta posición le corresponde a mujer para cumplir con los criterios de paridad de género.

Tras esto, el pleno del TEEP quedará integrado por la presidenta Norma Angélica Sandoval Sánchez, y los magistrados Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo e Idamis Pastor Betancourt una vez que rinda protesta ante el Senado.