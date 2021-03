Jorge Cruz tramita amparo para evitar detención, pero se lo niegan

-Publicidad-

Un juez negó el amparo solicitado por la defensa del magistrado del TSJ, Jorge Cruz Bermúdez, quien presentó su renuncia que no ha sido aprobada, para evitar ser detenido, aunque no se especificaron las causas; es el segundo amparo negado para no ser aprehendido.

El 23 de noviembre del año pasado, Cruz Bermúdez promovió, mediante sus abogados, un amparo, pero debido a que en ese momento no había una orden de aprehensión en su contra, el recurso se le negó.

Cruz Bermúdez presentó ante el Congreso local su renuncia con carácter de irrevocable como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), lo cual seda en medio de la investigación por supuestas escuelas fantasmas durante su gestión al frente del Capcee hace cuatro años.

Luego de que el miércoles tuvo que cancelarse la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales porque no se conectaron todos los diputados, la sesión se programó a las 9 de la mañana de este 11 de marzo, pero la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia no lo hizo, por segundo día consecutivo.

Y es que la comisión solo está integrada por cuatro diputados, siendo Vianey Romero García como presidenta; Rodríguez Della Vecchia, que funge como secretaria y Marcelo García Almaguer y Juan Pablo Kuri Carballo, esto debido a Tonantzin Fernández Díaz, Mónica Lara Chávez y Javier Casique Zárate solicitaron licencia y sus suplentes no se han incorporado.

Hay intereses políticos: García

Para poder llevar a cabo las sesiones tiene que estar presentes los cuatro legisladores en funciones, es decir, más de la mitad de los integrantes, por lo que al ser solo tres los que estuvieron, se declaró la falta de quórum.

Al respecto, Vianey García Romero acusó que, por intereses políticos y para proteger a exfuncionarios morenovallistas, es que Rodríguez Della Vecchia intenta impedir la renuncia de Cruz Bermúdez como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Sostuvo que sabía que sin su pase de lista, no se cumplía el requisito principal que es tener quórum para realizar la sesión, pues dijo que el miércoles se pospuso ante la ausencia con permiso de la panista, por lo que se pasó para este jueves, pero no informó que no estaría presente.

Señaló que usa un “doble discurso” su homóloga panista, pues por un lado dice que trabajan, pero por otro lado buscan frenar las acciones legislativas, ya que no solo se votaría la renuncia de Cruz Bermúdez, sino también de modificaciones a la Ley del Notariado, que fue aprobada la semana pasada.

Es necesario precisar que el 15 de marzo, es decir el lunes, concluirá el periodo ordinario de sesiones, por lo que ya no dará tiempo de aprobar las reformas a dicha ley ni la renuncia del aún magistrado pues a partir del martes entrará en funciones la Comisión Permanente, que estará por dos meses.

También niegan amparo a encargado de Capcee

Por otro lado, también se le negó un amparo a Gustavo Guzmán Fernández, quien se quedó como encargado de despacho del Capcee tras la salida de Cruz Bermúdez en 2018.

Lo anterior porque trascendió que fue Guzmán Fernández quien le dio continuidad a las irregularidades cometidas por el magistrado del TSJ.

Se debe recordar que el gobierno estatal reveló que Cruz Bermúdez y Guzmán Fernández fueron denunciados por el presunto desvío de 300 millones de pesos cuando estuvieron al frente del Comité Administrados Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).