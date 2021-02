En el mundo, 25% de mujeres han sufrido acoso en escuela y trabajo  

Una cuarta parte de las mujeres en el mundo han sufrido acoso sexual en la escuela y el trabajo, una probabilidad 14 veces mayor que la de los hombres en vivir esta situación, independientemente de la disciplina, edad, sector de empleo, región geográfica y nivel de empleo.

Así lo dio a conocer Lilia Meza Montes, investigadora del Instituto de Física de la BUAP, durante su participación en el Primer Coloquio de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), donde explicó que la encuesta que reveló estos datos se aplicó en 159 países.

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la investigadora informó que en dicha encuesta se obtuvieron 33 mil 346 respuestas, el 50 por ciento fueron de hombres y el 50 por ciento de mujeres, mil 400 de las y los participantes fueron de México.

Dicho estudio es parte del proyecto A Globlal Approach to the Gender Gap in Mathematical and Natural Sciences: how to measure it, how to reduce it?, el cual puede consultarse en https://wp.df.uba.ar/ggapsla/ y es realizado por el grupo de trabajo Women in Physics de la International Union of Pure and Applied Physics, del cual Meza Montes es integrante.

Mujeres tras terminar licenciatura

Explico que, a nivel licenciatura, el porcentaje de mujeres y hombres va casi a la par, en determinadas áreas del conocimiento, sobre todo, pero a medida que se asciende en la formación profesional, la participación de las mujeres disminuye.

Si bien en el ámbito científico se ha avanzado en la reducción de dichas brechas, aún se tiene que trabajar mucho en la parte cultural, así como también en las oportunidades que se les brindan a las mujeres para ocupar puestos de decisión, consideró.

Por su parte, Salvador Galicia Isasmendi, director de la FCB, resaltó que en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la Biología es un área con una alta participación de mujeres, pues representan más del 60 por ciento de la matrícula.

El evento consistió en cuatro conferencias y una mesa redonda, en las que se presentaron datos acerca de la brecha de género en la academia, sugerencias para mejorar la cultura institucional y la equidad de género en organizaciones e instituciones como la BUAP, testimonios de mujeres en el quehacer científico y los problemas que han enfrentado y superado.