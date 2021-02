AMLO exige a redes respetar libertad de expresión, pero no apoya regularlas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que las empresas de redes sociales deben garantizar la libertad de expresión y no censurar, pero expresó que no es partidario de que se regulen, como lo propuso el senador morenistas Ricardo Monreal Ávila.

Lo anterior, este miércoles durante su conferencia de prensa matutina, donde dio su opinión respecto a la iniciativa de reforma que el líder de Morena en el senado busca presentar.

Ante la pregunta de la prensa, el mandatario remarcó que Monreal Ávila, como legislador, está en su derecho de proponer reformas, pero señaló que debe haber debate sobre el tema porque es “polémico”.

“Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa. Que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura”, sostuvo, sin referirse específicamente a las redes sociales.

No obstante, recordó su molestia por la suspensión de las cuentas, en Facebook y Twitter, de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, pues manifestó que no acepta la censura “y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos.

“¿Cómo se erigen en los grandes sensores jueces? Es como si nosotros censuráramos a los articulistas, a los conductores de radio, de televisión, lo que le hicieron a Gutiérrez Vivó, lo que le hicieron en su momento a Carmen Aristegui, todo esto que se aplica o se aplicaba anteriormente”, cuestionó.

Todos tienen derecho de expresarse, afirma

En este sentido, reiteró su postura de “prohibido prohibir” e indicó que lo único que deben garantizar las redes sociales es la libertad de expresión, aunque hay ataques y bots.

“Que en las redes hay ataques, que hay bots, sí, pero todos tienen derecho de expresarse, de manifestarse. Y el que no argumenta, el que insulta, no es visto, no lo siguen; el que argumenta, el que esgrime razones, el que tiene fundamentos, elabora buenas explicaciones, a ese lo siguen en las redes”, consideró.

Sin embargo, el mandatario también ha insistido en que Facebook y Twitter hagan público qué hacer ante los ataques de bots y cuentas que difunden noticias falsas o “faje news” sobre los gobiernos.

Incluso ha invitado a los directivos de dichas compañías a que den explicaciones en sus conferencias de prensa matutinas, pero hasta el momento nada se ha concretado.

Monreal propone que IFT regule redes

Sobre la propuesta de Monreal, vale recordar que plantea que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sea el órgano estatal que autorice el funcionamiento de redes sociales con más de un millón de usuarios, y que resuelva las quejas de usuarios por suspensión de cuentas.

Dicho instituto ha sido criticado en varias ocasiones por López Obrador, quien ha cuestionado el presupuesto que se le asigna y su eficacia para evitar los monopolios en telecomunicaciones.