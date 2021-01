Ayuntamiento de Puebla no debe evadir ambulantaje: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta exigió al ayuntamiento de Puebla que deje de evadir su responsabilidad para el retiro del comercio informal en la vía pública, pues es su facultad, así como deje de poner de pretexto que busca una reunión con el estado para dicho tema.

En rueda de prensa, el mandatario poblano aseveró que se tiene un decreto emitido desde el pasado 28 de agosto, el cual debe cumplirse, pero la Comuna encabezada por Claudia Rivera Vivanco ha hecho caso omiso, pues el ambulantaje sigue, principalmente en el Centro Histórico.

Incluso, dijo que en algún momento se intentó trabajar en coordinación con la administración municipal, sin embargo, “fue muy difícil”, por lo que les pidió que dejen de hacer creer que el problema del comercio informal se acabará una vez que se reúnan ambos órdenes de gobierno.

“El tema de los ambulantes en el Centro Histórico es de la absoluta responsabilidad del ayuntamiento, no del gobierno del estado, que no sigan evadiendo las cosas, y que no sigan queriendo pensar que somos nosotros unos ingenuos, no, cada quien su competencia”, pronunció.

Manifestó que como autoridades se debe mantener un equilibrio entre la realidad que se tiene y la sociedad, por lo que reiteró que este llamado de regular el comercio informal no solo es para la capital, sino para todos los municipios del estado.

Refirió que lo peor que puede pasar durante este segundo confinamiento es que se estén cobrando cuotas para permitir la instalación del comercio informal, como ha trascendido, ya que solo se estaría permitiendo algo que no es legal.

Hay necesidad, pero crisis no lo permite

Si bien dijo que entiende la necesidad de la gente en trabajar, ya que muchos de ellos lo hacen porque no tiene un empleo formal, sostuvo que en estos momentos de crisis debido a la pandemia del Covid-19 es necesario respetar el confinamiento.

“Lo peor que puede pasar es que al comercio ambulante se le cobre, se le ponga el lugar donde va ejercer esto y que está prohibido, se cobre el derecho de piso, no se vale (…) necesitamos actuar con los equilibrios correspondientes, pero no llegar algún extremo de sacar algún beneficio de esta situación”, asentó.

Al cuestionarlo sobre si se reuniría con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco como ésta última lo pidió la semana pasada, Barbosa Huerta manifestó que el gobierno se reúne con todos, tanto del orden federal como del municipal, pues una muestra de ello son las mesas de seguridad que tienen.

Afirmó que no tiene distinciones ni limitaciones para hacerlo y acordar cosas, por lo que el pasado 31 de diciembre cuando se recibió el oficio por parte de la Secretaría del ayuntamiento, Liza Aceves López, para que se diera dicho encuentro, éste se llevó a cabo a las 8 de la noche.

“De gobierno a gobierno todas las reuniones que sean necesarias, pero no pongamos trampas por favor, no hagamos cositas así que estas alturas ya nadie cree”, expresó, aunque no dijo si accederá a reunirse él con Rivera Vivanco.