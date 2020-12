Yamil, quien atropelló y mató a joven en la Atlixcáyotl, falta a audiencia

Argumentando cirrosis hepática, Yamil Gómez, el hombre que atropelló y mató al joven Juan Carlos Medel Villa el pasado 24 de noviembre, en la Vía Atlixcáyotl, no se presentó a la audiencia programada este martes en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula.

Así lo informó José Prisciliano Medel, padre del occiso, a medios de comunicación, después de la audiencia, donde solo se presentaron los abogados del acusado.

De acuerdo con el certificado médico, Gómez no está bien de salud, por lo que no se pudo presentar ante las autoridades y por tanto no incurrió en la evasión de la justicia, por lo que esta quedará suspendida hasta que el hombre sea sometido a un estudio médico por el Ministerio Público para comprobar el padecimiento, por lo cual no hay fecha para seguir con el caso.

En la audiencia se revisaría la situación legal del hombre, que en estado etílico atropelló al joven y luego trató de huir, arrastrándolo hasta 50 metros para después estamparse contra una pared.

Hasta el momento, los familiares de Medel Villa se han negado a aceptar el acuerdo reparatorio con el que Gómez fue liberado el pasado viernes, hecho por el que el gobernador Miguel Barbosa Huerta solicitó al Consejo de la Judicatura que revise el actuar del juez que lo liberó cuando tuvo que haber determinado que cometió homicidio culposo agravado.

Los afectados acusan que su asesor legal les hizo firmar documentos sin saber de qué se trataba, lo que facilitó la salida de Gómez; tras esto, prescindieron de sus servicios y ahora son asesorados por un abogado designado por la Consejería Jurídica.