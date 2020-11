Alcaldesa de Cuautlancingo dice que buscará la reelección en 2021

La alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernández, afirmó que no está en sus planes buscar la reelección al cargo en las elecciones de 2021, pues dijo que a la población del municipio “no le agrada el tema”, aunque dijo que su partido “está arriba”.

En entrevista, tras la inauguración del Congreso Nacional del Deporte la tarde de este martes, la edil que ganó en 2018 con Juntos Haremos Historia (JHH) descartó contender por la alcaldía nuevamente, tras considerar que no habría apoyo por parte de los pobladores de Cuautlancingo.

“No está en mis planes buscar la reelección. Yo siempre he dicho, me gusta ser objetiva, me gusta hacer encuestas, y por lo menos ahí en el municipio, yo veo que a la población no le agrada el tema de la reelección”, declaró a pregunta expresa de la prensa.

Asimismo, confió que Morena (de la coalición JHH) tiene preferencia en el ayuntamiento, al indicar que “El partido está arriba, por poco, pero está arriba” y confirmó que un trabajador del ayuntamiento, sin especificar quién, pidió licencia para contender en los próximos comicios.

Cabe resaltar que Daniel Hernández ha sido criticada por los altos índices de inseguridad que se registran en el municipio, mientras que pobladores de la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla han acusado falta de apoyos y obras por parte de la alcaldesa.

Buscará reordenamiento territorial

En otro rema, Daniel Hernández anunció que buscará con los ayuntamientos de Puebla y San Pedro Cholula aclarar las “confusiones” respecto al límite territorial con ambos municipios, para lo cual espera aval del Congreso local.

Dijo haber sostenido reuniones con su similar de la capital, Claudia Rivera Vivanco, pues hay “incertidumbre” sobre la jurisdicción en unas partes de la Calzada Zavaleta y la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

De igual forma, dijo que se ha reunido con el alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, para afinar la jurisdicción en la plaza San Diego, específicamente en la parte trasera del centro comercial, mientras que afirmó que ambos alcaldes “están en la mejor disposición”.

Al ser cuestionada por la falta de mantenimiento en la calle Francisco I. Madero de la colonia Manantiales, principal acceso al municipio, Daniel Hernández indicó que la vialidad divide su ayuntamiento con el de San Pedro, por lo que se espera atender esta demanda “en conjunto”.

La alcaldesa reconoció que es un tema “que no se ha concretado”, por lo que adelantó una reunión con Arriaga Lila a fin de intervenir la mencionada vialidad, siendo que los vecinos aseguran que el asunto ha sido delegado entre los ediles.

Es de mencionar que, en pasadas administraciones, se buscó resolver las irregularidades territoriales entre ambos municipios, por lo cual se concretó un acuerdo en 2018 para establecer la franja divisoria en la localidad de Santa Barbara Almoloya, sin resolver el caso de plaza San Diego.

Daniel Hernández informó que el ayuntamiento de Cuautlancingo ya entregó el avalúo del predio en Momoxpan al gobierno estatal, pues se anunció la expropiación de dicho terreno para la construcción de un parque “smart”.