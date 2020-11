Contrato leonino con Etileno XXI se cancelará; no quieren negociar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, ante la negativa de la empresa Braskem-Idesa para negociar con su gobierno, el contrato leonino con Etileno XXI “se va a tener que cancelar” y Pemex ya no le suministrará gas.

Durante su conferencia de prensa matutina, refirió que se dejó de pagar dicho contrato por las condiciones adversas para el gobierno federal, y se les propuso a los empresarios modificar las cláusulas para que ellos importaran el gas para abastecer su planta.

No obstante, consideró que los abogados y asesores de la planta los malaconsejaro, “o están pensando de que pueden pasar, transcurrir los cuatro años y que ya con el nuevo gobierno van a volver por sus reales”.

“Entonces ayer me decía el director de Pemex que no quieren ningún arreglo y se va a tener que cancelar el contrato de parte nuestra. Ya no se les va a abastecer de gas, porque no vamos nosotros a seguir manteniendo una relación de corrupción, no somos cómplices de corrupción”, aseveró el mandatario.

Sacaron ventaja de 15 mil millones de pesos

Y es que reiteró que el contrato leonino con Etileno XXI, ubicada en Veracruz, fue “leonino” desde que se firmó, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pues se estableció que no se les iba a cobrar el transporte de gas y si Pemex carece de esta hidrocarburo, tendría que importarlo o pagar una multa a la empresa.

“Hicimos la cuenta y tenían una ventaja, por decirlo de alguna manera, a favor de la empresa de más de 15 mil millones de pesos”, expuso.

Agregó que, desde que se dio el contrato, a Braskem-Idesa se le permitió que cobraran el IVA sobre lo que iba invirtiendo en la construcción de la planta, además de darle crédito en la banca de desarrollo, de forma que “pagaron el crédito o la devolución del IVA”.

Cabe recordar que, en agosto pasado, luego de que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, exhibiera los “privilegios” que recibió la planta, el presidente se pronunció por cancelar el contrato leonino con Etileno XXI.