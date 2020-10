En audio, director de Agua de Puebla dice que desprivatización es “puro cuento”

En una grabación, supuestamente Héctor Durán Díaz, director de Agua de Puebla, desdeñó la posible desprivatización del líquido, pues aseguró que el gobierno del estado le confesó que “no tiene capacidad” para operar el servicio, por lo que se trata de “puro cuento”.

El material fue dado a conocer por Omar Jiménez Castro, representante de la Asamblea Social del Agua (ASA), quien afirmó que se trata de la voz de Duran Díaz, quien se reunión virtualmente con “altos directivos” de la firma Concesiones Integrales.

En el audio, se escucha cómo Durán Díaz señala que la revocación de la concesión es “puro cuento”, dicho por actores políticos en las próximas elecciones de 2021, además, resaltó la “buena relación” con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien –dijo– le permite seguir operando el servicio.

“Vendrán los comentarios de siempre, que si la privatización, que si la revocación y todas esa frases y palabras que ustedes ya saben. Créanme, no hay nada de fondo, no hay nada que me preocupe, no hay nada; al contrario, hay una buena relación con el gobernador (…) (él me dijo) ustedes trabajen, si trabajan bien no tengo porque quitarlos. Puebla no tiene la capacidad de ocuparse de un proyecto tan grande”, se escucha en el material.

Jiménez Castro añadió que había denuncias de trabajadores de Agua de Puebla, quienes acusaron que la administración no piensa darles aguinaldo y que prevé reducir la planilla laboral en 20 por ciento, al alegar conflictos por la pandemia de Covid-19.

Cabe mencionar que Barbosa Huerta ha manifestado que una eventual remoción de contrato a Agua de Puebla debe analizarse a fondo, pues puede derivar en un desabasto en múltiples municipios.

En tanto, Agua de Puebla lleva 7 años con la concesión de los servicios de agua, en los que las denuncias por cobros excesivos y la escasez han sido constantes.