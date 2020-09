Defensa de padre de Sofía afirma que sí tiene la custodia provisional

Pedro Romano Téllez, defensor de Arturo Romano Téllez, indicó que su cliente no ha sido notificado por una denuncia de violencia física interpuesta por Alejandra, su expareja; afirmó que ella dio el consentimiento para que él se llevara a la hija de ambos y que sí tiene la guarda y custodia provisional.



Luego de que este medio publicó que Alejandra acusó omisión por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) al no otorgarle medidas cautelares por la denuncia que levantó, el representante legal de Arturo solicitó su derecho de réplica y reafirmó a Ángulo 7 que todo inició el 21 de agosto, cuando él llegó al domicilio de la entonces pareja y la encontró con “su pareja no matrimonial”.

Ello generó una discusión entre la pareja que, a decir del abogado, hasta entonces tenía una relación de matrimonio, por lo que Arturo decidió llevarse a Sofía, su hija, ante lo que Alejandra accedió.

Al respecto, el defensor jurídico proporcionó a este medio un video y unas fotos; en el primero sólo se ve a Alejandra con unas personas al lado, mientras se escucha cómo le dice: “voy a ir por mi hija Sofía”, a lo que su expareja le contesta: “necesito un abogado”; en tanto, en una imagen, únicamente aparece la mamá de la niña sentada con otro sujeto.

No va a mediación por Covid

El litigante recordó que la mamá de la niña decidió reportarla como desaparecida en la Comisión de Búsqueda de Personas y presentó en la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia por sustracción de menor, pero ambas no procedieron porque la menor estaba con el padre.

Respecto al dicho de Alejandra sobre que Arturo no quiso presentarse a una mediación en el DIF, el representante legal indicó que su cliente, no acudió para no arriesgarse a contraer Covid e infectar a la niña, pero dicho organismo mandó a un representante para asegurarse que Sofía está en buen estado.

Contrario a lo que mencionó Alejandra sobre que aún no se decreta la guarda y custodia provisional, Pedro entregó a este medio un documento en el que se lee: dígasele al ocursante que la situación material de la niña deberán permanecer en el estado en que se encuentra a fin de garantizar el derecho a la salud y a la vida de la niña (…) por lo cual se establece de manera provisional la convivencia con la progenitora a través de medios electrónicos (…)”.

Indicó que a la madre de la niña se le cortan las llamas telefónicas a los 5 minutos porque detectaron que la manipula; “empieza a hacer situaciones de alienación parental en contra del papá”, alegó.

Como lo confirmó Pedro, la demanda de Arturo contra Alejandra se basa en “incurrir en actos que faltan a la moral que no son un buen ejemplo para mi menor hija, como se demostrará en su momentos procesal” y el litigante mencionó que no hay una fecha para que se resuelva, aunque recalcó que su cliente no está negado a llegar a un acuerdo.