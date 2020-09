Sin permisos y en pandemia, abren bar en fraccionamiento de Castillotla, acusan

Residentes del fraccionamiento Santa Clara Castillotla denunciaron que, al interior de este lugar, fue abierto un bar desde hace seis semanas sin permiso del ayuntamiento, además de que los dueños lo montaron, pese a que no está permitido por la pandemia del Covid- 19.

Uno no de los habitantes de este lugar, quien evitó dar su nombre por temor a represalias, en entrevista con este medio, señaló que dicho negocio antes era una estética que cerró por la emergencia sanitaria, tiempo que los propietarios aprovecharon para modificarlo.

Señaló que si la denuncia la hacen apenas es porque el bar se mantenía con cortinas y no se veía al interior, pero la semana pasada que se percataron de lo que sucedía, ya que está cerca de la caseta de vigilancia y muchos de los residentes que viven al fondo no se habían dado cuenta.

Criticó que el administrador del fraccionamiento no le ha dicho algo al dueño, por lo que consideró que podría estar coludido, ya que en días pasados los vecinos acudieron a preguntarle de lo que pasaba, sin embargo, les contestó que si lo reporta tendría que hacer lo mismo con las otras tiendas que hay.

“Nuestra molestia es que, si él ya había visto esto, por qué no hace algo, no nos avisó, no hizo algo al respecto, no conocemos quién sea el duelo de esa propiedad, porque son 2 mil 700 casas las que se tienen en el fraccionamiento, entonces podría ser cualquiera”, pronunció.

Hay riesgo de contagio de Covid-19

Manifestó que es preocupante dicha situación porque, al estar cerca de la entrada, personas que no habitan ahí y son de colonias aledañas acuden al bar, ya que los vigilantes les permiten el acceso, cuando eso no debería de ser porque no son residentes.

Dijo que tiene conocimiento que abre a las 7 de la noche y cierra ya de madrugada, lo que provoca que las personas tomadas salgan “a hacer sus necesidades” en la calle, lo cual igual puede causar riesgo para los habitantes, ya que todos los que ingresan para ir a sus casas deben pasar por ahí.

El denunciante comentó que la situación también puede generar un problema de contagio de Covid-19, ya que, al no ser un graccionamiento muy grande, los clientes no guardan su distancia, además de que no usan cubrebocas ni gel antibacterial, sumado a que tiene la música a todo volumen.

Ante esto, pidió al ayuntamiento de Puebla y al gobierno estatal que tomen cartas en el asunto y que hagan cumplir con las medidas sanitarias, ya que además de que “seguramente” es clandestino, se está pasando por alto los decretos en los que se estableció que los bares aún no pueden abrir.

“Es más o menos de agosto a la fecha, lo que nos preocupa es que pasan niñas, señoritas y adolescentes por ahí, no queremos que les pase algo, no puede ser posible que haya un bar dentro de un fraccionamiento”, expresó.