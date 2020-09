En BUAP, personal de DASU es obligado a compartir caretas; exigen insumos

Trabajadores de outsourcing de la DASU, encargada de la seguridad en la BUAP, son obligados a reciclar sus caretas y compartirlas entre turnos, lo que los expone a contagios de Covid-19 pese a sanitizarlas, y los cubrebocas son de baja calidad, por lo que exigen más y mejores insumos.

Así lo indicaron empleados de la Dirección Administrativa de Seguridad Universitaria (DASU), quienes, al elegir el anonimato por temor a represalias, señalaron que al concluir cada turno, deben sanitizar las caretas que la firma Vigilancia Corporativa Del Sureste les brinda, para entregarlas a sus compañeros del siguiente turno.

“No te dan una careta para ti solo. Nosotros como compañeros, lo que hacemos es decir: mejor me compro mi careta, porque la sanitización que haces no te garantiza que no te estés pasando un microbio o bacteria”, comentó un empleado.

Subrayaron que los cubrebocas que reciben son de baja calidad y que los propios supervisores lo saben, pues son quienes les piden usar dos al mismo tiempo para que no se transparenten, situación que también ha sucedido en Farmacias Fleming y áreas del Hospital Universitario (HU).

Por ello, exigien a las autoridades universitarias tomar cartas en el asunto y brindar insumos suficientes, ya que ellos también están expuestos a algún posible contagio por compartir las caretas.

Cabe resaltar que Vigilancia Corporativa es la empresa que mediante outsourcing se encarga de brindar el servicio de seguridad en la universidad: un modo de contratación con el que las empresas evitan la antigüedad del trabajador y sus prestaciones, cuya actividad se busca penalizar.

Pagan uniformes y reponen horas

Por otra parte, mencionaron que les obligan a comprar sus uniformes de vigilancia, pues únicamente reciben un chaleco, dos playeras y una gorra, una vez cada dos años, mientras que el pantalón y el calzado corren por su cuenta.

Además, que se les descuenta el día a los trabajadores que padecen malestares físicos durante su jornada, y piden retirarse, pues mientras que en el caso de los permisos por enfermedad, les exigen que repongan el turno pese a receta médica.

De igual forma, que la empresa no respeta el horario laboral, ya que los obligan a llegar media hora antes a los estipulado en su contrato, pues en el caso de una jornada de 7:00 a 19:00 horas, les piden llegar a las 06:30, con una tolerancia de diez minutos, cuando difícilmente salen a las 19:00 horas.