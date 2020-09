Tres escuelas de Puebla ganan sorteo de avión presidencial

Your browser does not support the video tag.

Tres instituciones educativas en Puebla se encuentran entre los 100 ganadores de la rifa del “avión presidencial”, realizada por la Lotería Nacional el martes pasado, mismas que están en zonas marginadas.

Así lo señaló el secretario de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, quien dijo que las instituciones se ubican en los municipios de Xochiapulco, Guadalupe Santa Ana y Zoquitlán, por lo que los recursos que recibirán serán destinados a mejoras de infraestructura y equipamiento de las mismas, así como a sus localidades.

“Son escuelas de las zonas marginadas, cuando vino la secretaria de Bienestar las estuvimos recorriendo y se les entregaba un cachito. Es una gran suerte que hayan ganado 20 millones y lo van a aplicar, como lo firmaron, una parte para las escuelas y otra para la comunidad”, pronunció.

Respecto a la entrega de libros de texto gratuito, Lozano Pérez comentó que está casi concluida una vez que a nivel secundaria está distribuido al 100 por ciento, mientras que preescolar, primaria y telesecundaria se tiene un promedio de 50 por ciento en el avance, toda vez que depende de la llegada de material proporcionado por la Federación.