En Puebla, pide apoyo Hernández, aspirante a secretaría de Morena

En su visita a Puebla, la senadora Citlalli Hernández Mora pidió el apoyo ante su aspiración a la secretaría general de Morena, cuyo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se renovará en una encuesta abierta en la que ganarán “quienes sean más conocidos”.

En la sede estatal del partido, la legisladora recordó que se inscribió para aparecer en la boleta del proceso que será “fuera de las normas internas” ya que se aplicará a militantes y simpatizantes del partido lopezobradorista.

Aseguró que Morena de ser abierto, sin dinámicas de sectarismo ni de grupo, sino de reconciliación. “Se necesita un partido que pueda reorganizarse para recuperar la capacidad territorial”, asentó.

En representación del comité estatal, el presidente del consejo de Morena, Saúl Papaqui Hernández, dio el recibimiento a la aspirante y recalcó que el próximo 5 de octubre la militancia tomará la mejor decisión en el nombramiento de sus representantes nacionales.

Recordó que a las instalaciones en Puebla, han llegado para expresar sus ideas con la militancia Mario Delgado Carillo, aspirante a la presidencia nacional del partido; Pablo Salazar Vicentello, quien busca el mismo cargo; Donaji Alba Arroyo, aspirante a la secretaría general, al igual que Antonio Attolini Murra.