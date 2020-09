Delgado llama a la unidad en Morena de cara a renovar el CEN

Your browser does not support the video tag.

Durante su gira en Puebla capital, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, llamó a la unidad de cara a las elecciones para renovar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El coordinador de la bancada Morena en el Congreso de la Unión se reunió con el delegado del CEN de Morena en Puebla, Carlos Evangelista Aniceto; el secretario general del partido en funciones de presidente del comité estatal, Edgar Garmendia de los Santos.

Además, también acudió el senador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y la diputada local Tonantzin Fernández Díaz.

En esta reunión, a la que también acudieron militantes y medios de comunicación, Delgado Carrillo anunció que desde la cámara baja del Congreso de la Unión, se dará prioridad a los programas sociales y se mantendrán finanzas públicas sanas, a fin de no comprometer al país.

Como militante de Morena, llamó a la unidad partidista y a la suma de esfuerzos por seguir posicionando al partido como una fuerza política cercana a los mexicanos y actuante siempre en concordancia con la necesidad social.

Reconoció que podrán existir diferencias en los institutos políticos e incluso en Morena, pero al final la unidad es lo que supera cualquier adversidad y muestra de ello es la suma de militancia y liderazgos en el evento realizado en la entidad poblana.