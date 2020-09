SCJN recibe solicitud de consulta sobre juicio a expresidentes

Your browser does not support the video tag.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió del Senado la propuesta de consulta popular sobre juicio a cinco extitulares del Ejecutivo federal, firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planteó que el ejercicio se lleve a cabo de forma concurrente con las elecciones del 6 de junio de 2021.

Así lo dio a conocer la tarde de este el máximo tribunal del país, a través de un breve comunicado, donde sólo confirmó la recepción del documento y señaló que resolverá la petición dentro del plazo establecido por la Ley Federal de Consulta Popular.

Agregó que el asunto fue turnado, para su estudio, a la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, quien fue presidente del SCJN durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En la petición, López Obrador acusa de delitos como sobornos, fraude electoral y violaciones a derechos humanos a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Peña Nieto.

Por ello, propone preguntar “al pueblo de México” si está de acuerdo con que sean investigados y sancionados por las autoridades competentes.