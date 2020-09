AMLO acusa presuntos delitos de expresidentes y pide consulta para juicios

Your browser does not support the video tag.

Sobornos, quebranto al erario, fraude electoral y violaciones a los derechos humanos son algunos de los presuntos delitos de los que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a cinco de sus predecesores, por lo que pidió al Senado que apruebe una consulta popular para llevarlos a juicio.

Lo anterior, a través de una carta, dirigida a los senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y firmada por él este viernes 15 de septiembre durante su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el documento, el presidente plantea que el referéndum se realice en todo el país el mismo día de la jornada electoral, 6 de junio de 2021, “o en la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución”, a fin hacer la siguiente pregunta “al pueblo de México”.

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, es la pregunta propuesta por el mandatario.

López Obrador sostiene que los “desastres del periodo neoliberal”, que él encuadra de 1988 a 2018, como la “desigualdad social” y la “violencia sin control”, resultaron de “actos voluntarios y racionales” por parte de dichos gobernantes. Al único que no menciona es a Luis Echeverría Álvarez, quien ocupó la Presidencia de 1970 a 1976.

Una vez que llegue al Senado, la solicitud deberá ser turnada a la Comisión de Gobernación, que se encargará de dictaminarla y someterla al pleno, donde será votada y, en su caso, aprobada por mayoría absoluta. De ser así, sería enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la consulta.

López Obrador envió esta carta luego de que Morena no colectó, antes de este 15 de septiembre, el millón y medio de firmas necesarias para realizar la solicitud ciudadana de consulta. Esta hubiera ido directo a la SCJN.

En el Senado, Morena y sus aliados también alistan una solicitud de consulta que, a decir de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los morenistas, podría correr al mismo tiempo que la presidencial.