Morena en Senado espera que AMLO pida consulta sobre juicio a expresidentes

La bancada de Morena en el Senado está a espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envié a esta cámara su solicitud para realizar una consulta pública sobre el juicio a los exmandatarios federales, señaló Ricardo Monreal Ávila, coordinador de dicha fracción política.

Esto, ante la posibilidad de que el partido no junte las firmas de un millón 600 mil ciudadanos antes de mañana, 15 de septiembre, para que la solicitud vaya directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y luego de el presidente reiteró que él no descarta pedir la consulta él mismo.

En rueda de prensa, Monreal aseguró que cuenta la firmas del 33 por ciento de los senadores para dar trámite a la solicitud que –destacó– sería tratada como asunto de Estado.

Comentó que Morena y sus aliados también planean presentar su propia solicitud ante el pleno, lo cual inició hace dos semanas, pero aún analizan cómo quedará definida la pregunta a la ciudadanía. Asimismo, indicó que ambas solicitudes pueden “correr” juntas.

Una vez que la solicitud sea aprobada por el Senado, se enviará a la SCJN, que tendrá 20 días naturales para declararla o no constitucional.