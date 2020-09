Tomás Zerón, prófugo por caso Ayotzinapa, está en Israel: AMLO

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el encargado de la investigación del caso Ayotzinapa en 2014 y prófugo, Tomás Zerón de Lucio, fue ubicado en Israel, y pidió a dicho país no brindarle protección, pues estuvo implicado en “hechos muy lamentables”.

Lo anterior durante la conferencia matutina de este lunes, en Palacio Nacional, donde el mandatario informó que se notificó al gobierno de Israel que el exdirector de la ahora extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) cuenta con una orden de aprehensión.

“Ya hay aviso al gobierno de Israel, de que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse perseguido político, por que participó en hechos muy lamentables”, declaró.

Cabe recordar que a finales del pasado junio, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Interpol la emisión de una ficha roja para Zerón de Lucio, por presuntos delitos durante su encargo en la investigación.

En este sentido, el presidente aseveró que hay pruebas “para demostrar que (Zerón de Lucio) actuó de manera indebida y con arbitrariedad”, durante las diligencias del caso.

López Obrador adelantó que el próximo 26 de septiembre daría a conocer un informe sobre los avances en la investigación, “hay avances importantes, mucho muy importantes. Se descarta la mal llamada verdad histórica”, dijo al respecto.

