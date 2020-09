León Matamoros, nueva titular de Desarrollo municipal; suman 10 cambios

Your browser does not support the video tag.

A siete días de haber asumido como encargada de despacho, Graciela León Matamoros fue ratificada como titular de Desarrollo Urbano, tras la salida de Beatriz Martínez Carreño por señalamientos de corrupción, con lo que suman 10 cambios en el gabinete municipal.

En un comunicado, la Comuna informó que León Matamoros ejercerá como secretaria de dicha dependencia, luego de que el pasado 7 de septiembre fue designada como encargada despacho.

Al mismo tiempo, se desempeñará como encargada de la Gerencia del Centro Histórico, cuya titularidad ya ocupaba.

Esto, luego de que la entonces secretaria de Desarrollo Urbano, Beatriz Martínez Carreño, fue separada por señalamientos de corrupción en la entrega irregular de mil permisos de obra.

Con este, suman 10 diez cambios en la administración de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco en más de año y medio.

El primero ocurrió el 6 de marzo del 2019, con de Lirio Azahalia González de la Secretaría de Turismo; antes del movimiento de León Matamoros, en marzo de este año, arribó Enrique Glockner Corte a Bienestar.