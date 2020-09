Graciela León asume despacho de Secretaría de Desarrollo municipal

Your browser does not support the video tag.

Tras la salida de Beatriz Martínez Carreño de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad por corrupción en entrega de permisos, Graciela León Matamoros, gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, será la encargada de despacho.

Así lo anunció el ayuntamiento, mismo que agregó que lo anterior, con el fin de garantizar la operatividad de la dependencia y mantener el servicio a la ciudadanía respecto a permisos y trámites que la instancia brinda.

Este lunes por la mañana, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco anunció la salida de Martínez Carreño contra quien habrá denuncias penales.

La edil señaló que también fue separado de su cargo el director de Medio Ambiente, Ismael Couto Benitez, quien en mayo fue acusado de permitir la tala irregular de árboles para favorecer una construcción en un predio del hijo del exdiputado Germán Hickman Morales.

Comentó que, tras la salida de David Letipichia Castro, anunciada el 2 de septiembre, como director de Desarrollo de dicha secretaria, recibieron información que les permitirá presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), además de la Contraloría, contra quienes resulten responsables.