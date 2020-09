En video, AMLO envió mensaje a Calderón sobre caso García Luna: Jalife

Your browser does not support the video tag.

¿Qué sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que viene en el caso contra Genaro García Luna?, se preguntó el académico Alfredo Jalife-Rahme al recordar que, en un video del 4 de septiembre, el tabasqueño le recomendó a Felipe Calderón Hinojosa no ir a Nueva York.

En su análisis semanal, “Faro Geopolítico”, publicado en Youtube, el docente de la UNAM se dedica a revisar la grabación que el Ejecutivo subió a redes sociales en esa fecha para dar su postura sobre la negativa del INE a registrar como partido a México Libre, encabezado por Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del Campo.

Entre otros puntos, resalta que, hacia el final del video de 13 minutos, López Obrador sugiere a Calderón protestar contra la decisión de la autoridad electoral ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, pero también le dice, “con sarcasmo tabasqueño”, que no vaya a la Nueva York, donde García Luna está preso en espera de que inicie su juicio.

“Que vaya a Washington, donde está la OEA. Que no vaya a Nueva York porque, aunque allá está la ONU, también allá está García Luna”, expone el morenista, tras lo cual lanza una carcajada.

Ante esta singular expresión, el especialista en geopolítica se interroga sobre el porqué López Obrador hace tal recomendación a su otrora rival electoral y adversario político.

“Andrés Manuel, ¿qué sabes que no sepamos los comunes mortales en el resto de la República y que no traemos un cedro de 67 años que nos cobije”, se pregunta.

Al respecto, recuerda su pronóstico de que, en Estados Unidos, la Fiscalía se prepara para ir por el expanista y agrega que en el juicio de García Luna, que inicia en octubre próximo, éste arrojará “a las ruedas del autobús” a su exjefe.