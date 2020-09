México Libre, sin registro por recursos opacos; “triunfo del pueblo”: AMLO

Your browser does not support the video tag.

Tras la negativa del INE a conceder el registro como partido político a México Libre, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del Campo, el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que el suceso demuestra que “cambiaron las cosas” y fue “un triunfo del pueblo de México”.

Y es que, el viernes por la noche, tras una intensa discusión, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no otorgar el registro a la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, mejor conocida como México Libre, debido a la “falta de certeza” sobre el origen de 2.3 millones de pesos que recibió para su financiamiento.

De esta forma, con cuatro votos favor y siete en contra, incluido el del consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, quedó anulado el acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que el miércoles pasado ya había dado luz verde a la organización para convertirse en partido.

Córdova Vianello sostuvo que la falta de certeza sobre el origen de una parte de los recursos que obtuvo México Libre para su financiamiento es motivo suficiente para no darle el registro.

AMLO celebra cambio de mentalidad

El sábado por la tarde, López Obrador publicó en sus redes sociales un video, como ya es usual que lo haga cada fin de semana, ahora dedicado exclusivamente a dar su opinión sobre el hecho, haciendo a un lado su habitual reserva a comentar temas de política y en medio del proceso electoral 2020-2021.

Descartó la opinión de los escépticos que señalan que la negativa del INE a registrar a México Libre es una “jugarreta” para que el asunto sea impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) y que este al final de el registro al partido de Calderón Hinojosa.

Al pie de un cedro, el Mandatario señaló que no era posible que el INE otorgara el registro a México Libre puesto que si hubiera sido al revés, “se acaba el INE”.

“No quieren entender los conservadores que ya hay un cambio de mentalidad. Es muy fuerte la opinión pública, imagínense los comentarios en las redes sociales, de las benditas redes sociales. ¿Cómo iba el INE a otorgar el registro del partido? Se acaba el INE. Si de por si están totalmente desacreditados porque ya cambió la mentalidad del pueblo”, comentó.

“¿Qué le recomendaría a Felipe Calderón? Pues que haga lo que hicimos nosotros: que convoque a movilizaciones pacíficas. Eso sí, como lo hicimos nosotros cuando nos robaron la Presidencia en 2006″.