En un día, baja 3% epidemia activa en Puebla: SS federal

Your browser does not support the video tag.

En Puebla, el número de personas activas con Covid-19, con síntomas en los últimos 14 días, bajó 3 por ciento, ya que se registraron 989, 31 menos que el domingo, indicó la Federación, misma que también arrojó que hubo 130 confirmados en 24 horas.

La Secretaría de Salud (SS) federal registró 29 mil 259 casos acumulados en la entidad hasta este lunes, lo que representó el 0.44 por ciento de incremento respecto al día anterior.

La cifra de muertos llegó a 3 mil 824, ocho más (0.20 por ciento) que el domingo, mientras que los dados de alta tras vencer el virus sumaron 19 mil 538, es decir que aumentaron 88 (0.45 por ciento).

A nivel nacional, se registraron 671 mil 716 confirmados, 71 mil 49 defunciones y 475 mil 795 personas recuperadas.

Cabe mencionar que, por la mañana, el gobierno del estado de Puebla señaló que durante el fin de semana, Puebla se mantuvo arriba de los 100 casos de Covid-19 al día, a excepción del domingo que reportó menos de 60, por lo que se sumaron 377 nuevos contagios, y con lo que llegó a un acumulado de 31 mil 636 en lo que va de la pandemia.