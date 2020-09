De viernes a domingo Puebla suma 377 casos de Covid; no supera los 200 diarios

Your browser does not support the video tag.

Durante el fin de semana, Puebla se mantuvo arriba de los 100 casos de Covid-19 al día, a excepción del domingo que reportó menos de 60, por lo que se sumaron 377 nuevos contagios, y con lo que llegó a un acumulado de 31 mil 636 en lo que va de la pandemia.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, indicó que la cifra que dio en los tres días se divide en 133 casos de viernes para sábado, 185 de sábado para domingo y en 59 de domingo para lunes.

Indicó que la diferencia que se tiene con el último reporte, que eran 31 mil 204, es de 432, debido a que 55 son rezagados de varios días atrás, además de que las muestras de laboratorio que se han aplicado son de 50 mil 572.

Precisó que a la fecha se tienen 882 contagios activos, es decir, personas que se infectaron en los últimos 14 días, cifra que equivale al 2.8 por ciento, mismos que se encuentran distribuidos en 66 municipios del estado, principalmente en la zona conurbada.

El funcionario estatal indicó que durante el fin de semana se sumaron 21 defunciones, por lo que la entidad ya supero las 4 mil, muertes por el virus, ya que se tienen 4 mil 18, esto corresponde al 12.7 por ciento del total de contagios.