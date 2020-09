Por tercer día, Puebla supera los 100 casos de Covid-19; 31,204 acumulados

Your browser does not support the video tag.

Puebla cerró la semana con 171 contagios de Covid-19 este viernes, por lo que sumó el tercer día consecutivo en superar los 100 casos, con lo que llegó a un acumulado de 31 mil 204, mientras que los decesos son 3 mil 971.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, manifestó que en lo que va de la pandemia se han aplicado 49 mil 775 muestras de laboratorio, por lo que las que han salido positivas corresponde al 62.7 por ciento del total.

Comentó que la diferencia con el registro del jueves es de 199 contagios, debido a que 28 son rezagadas de días atrás.

Indicó que en los últimos 14 días se han contagiado 951 personas, es decir, los casos que se mantiene activos en el estado, mismos que equivalen al 3 por ciento y que está distribuido en 70 municipios, sobre todo en la capital poblana.

Respecto a los decesos, manifestó que de jueves para viernes se sumaron 24, aunque la diferencia es de 35, debido a que 11 son rezagados, por lo que el total es de 3 mil 971, esto es el 12.7 por ciento de los 31 mil 204.

Barbosa pide actuar con responsabilidad

En su intervención, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que subieron “un poco” las cifras, ya que en otros días no pasaba de los 150, por lo que pidió a los poblanos actuar con responsabilidad en estos días que vienen de festejos patrios.

“Si no actuamos con orden y disciplina en nuestro comportamiento social no vamos a seguir teniendo estos resultados de control de manejo de la curva de contagios, es por eso que no debemos de dejarnos sorprender lo que se diga fuera de Puebla, porque tenemos que ser muy cautos”, pronunció.

El mandatario poblano reiteró que no se tiene previsto que se abran las salas de cine, ya que “no se puede echar a perder lo que ya se construyó” y que vaya a generar que se regrese al cierre de comercios y el confinamiento, pues debe haber un mayor control del virus.

Sostuvo que serán las autoridades sanitarias de la entidad las que tomarán las medidas para ir manejando las condiciones de una mayor reapertura economía para los ciudadanos.

Por su parte, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, indicó que en los siguientes días serán trasladados los 30 reos que ya se curaron del virus, por lo que solo hay que se mantiene contagiado y se encuentra hospitalizado.