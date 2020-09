Martínez debe responder por actos de corrupción de sus funcionarios: Rivera

Your browser does not support the video tag.

Luego de que la extitular de Desarrollo Urbano, Beatriz Martínez Carreño, dijo no ser responsable de corrupción, la edil Claudia Rivera Vivanco señaló que su baja se debe a que todo se secretario deben responder por las acciones de sus funcionarios.

En entrevista tras la ceremonia conmemorativa de los Niños Héroes, la alcaldesa precisó que la destitución de Martínez Carreño se debe a que ella es responsable de sus trabajadores, quienes han sido señalados de corrupción, pues cada funcionario tuvo la “libertad” de elegir sus perfiles.

“Cada uno de las titulares ha tenido toda la libertad de integrar a sus equipos y les corresponde responder por lo que suceda al interior de la dependencia con sus equipos” comentó.

Por ello, reiteró que la auditoría que están realizando a Desarrollo Urbano será a cada una de sus áreas de manera “exhaustiva”.

Sobre los tres funcionarios de la dependencia que fueron denunciados, subrayó que no revelarán sus nombres para evitar linchamientos políticos y “no obstaculizar los procesos de revisiones”.

Auditorias han sido insuficientes

De igual forma, Rivera Vivanco reconoció que las auditorías que habían realizado anteriormente “han sido insuficientes, comparado con el grado de corrupción que hemos sufrido”.

Fue el pasado 9 de septiembre, durante el proceso de entrega-recepción, cuando Martínez Carreño señaló que ella no había dado los permisos de construcción por los que se acusó de corrupción, toda vez que los señalamientos públicos dañaban su imagen.

No obstante, uno de los primeros funcionarios señalados por la entrega irregular, fue David Letipichia Castro, quien renunció como director de Desarrollo Urbano tras las acusaciones.

Cabe subrayar que la auditoría a Desarrollo Urbano comenzó el pasado 7 de septiembre, y abarcará el desempeño de la actual administración y pasadas.