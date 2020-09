Contraloría municipal inicia auditoría a Desarrollo Urbano por corrupción

Your browser does not support the video tag.

La Contraloría municipal de Puebla inició la auditoría a la Secretaría de Desarrollo Urbano por corrupción en entrega de permisos, la cual, abarcará el desempeño de pasadas administraciones; cuando termine, seguirían con el resto de las dependencias.

Lo anterior, de acuerdo con Damián Romero Suárez, consejero jurídico de la Contraloría, quien señaló a Ángulo 7 que las indagatorias arrancaron el pasado 7 de septiembre, y que no existe una fecha estimada de conclusión, pues revisarán todos los departamentos de la dependencia, toda vez que la revisión abarcará los procesos administrativos de la presente y pasadas administraciones.

“La auditoría ya arrancó. Tan pronto la presidenta hizo el comunicado, la subcontraloría de Auditoria Contable y Financiera comenzó los trabajos, a petición de la propia Dirección de Investigación y Recursos, que es la que recibió las denuncias ciudadanas”, comentó

Indicó que la auditoría se logró tras la apertura de dos expedientes por denuncia, que podrían derivar en dos o más hechos con apariencia de delito o de falta administrativa.

El consejero precisó que la Contraloría municipal solo se enfocará en fallas administrativas contra los funcionarios y que, en materia penal, será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien se encargue de las indagatorias.

Por ello, mencionó que si detectan acciones con apariencia de delito, presentarán las denuncias formales a la FGE, las cuales se presentarían conforme avance la auditoría, pues para hacerlo, “necesitamos ir avanzando de forma profunda y determinas elementos lo suficientemente fuertes”.

Sin fecha, auditorías en otras dependencias

Por otra parte, Romero Suárez comentó que no existe una fecha estimada para realizar auditorías en el resto de las dependencias, que confirmó la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, ya que “se están enfocando todos los esfuerzos al tema de Desarrollo Urbano”, por lo que iniciarían en cuanto concluya este proceso.

Esto, pues al ser una de las secretarías “más sensibles” y amplias de la administración, se requerirá “mucho recurso humano” por parte de la Auditoría Contable, a la par de las indagaciones que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de la Federación (ASF) les exijan.

“Sí representa un trabajo bastante amplio, para el cual se ha decidido enfocar todos los esfuerzos en una primera instancia: en el área de Desarrollo Urbano”, mencionó.

- Anuncio -

Fue el pasado 7 de septiembre cuando Rivera Vivanco anunció la salida de Beatriz Martínez Carreño, por “corrupción” en la entrega de permisos, aseverando que habría denuncias penales y una limpia al interior de la dependencia.