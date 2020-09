Comuna denuncia ante FGE a exfuncionarios de Desarrollo Urbano por corrupción

Your browser does not support the video tag.

El ayuntamiento de Puebla informó que tres exfuncionarios de Desarrollo Urbano fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por corrupción, y se advirtió que de haber más posibles responsables, serán igualmente denunciados.

A través de un comunicado de prensa, la Comuna indicó que fue el pasado jueves cuando se presentó la denuncia, sin especificar contra quienes, aunque se señaló que es la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción la encargada de llevar la investigación.

Lo anterior, luego de que para entrevista a Ángulo 7, Damián Romero Suárez, consejero jurídico de la Contraloría, informara que inició la auditoría a la Secretaría de Desarrollo Urbano por corrupción en entrega de permisos, la cual, abarcará el desempeño de pasadas administraciones.

Y es que se debe recordar que el pasado 7 de septiembre, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco dio a conocer que Beatriz Martínez Carreño salía como titular de Desarrollo Urbano municipal, por señalamientos de corrupción.

Además, también fue separado de su cargo el director de Medio Ambiente, Ismael Couto Benitez, quien en mayo fue acusado de permitir la tala irregular de árboles para favorecer una construcción en un predio del hijo del exdiputado Germán Hickman Morales.

Mientras que el 2 de septiembre, David Letipichia Castro renunció como director de Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, anunció Martínez Carreño, tras señalamientos del gobierno estatal sobre corrupción en la entrega de mil permisos de obra para los que no estaban facultados.