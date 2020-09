Los hijos de Miguel saben que fue a trabajar, pero lleva 4 años desaparecido

Your browser does not support the video tag.

A su hijo tuvimos que decirle en un principio que se había ido a trabajar y a su niña igual, pero ahora al más grande de ellos le hablamos con la verdad y sabe que su papá está desaparecido, contó Rosa Isela, hermana de Miguel Ángel, a quien lleva 4 años buscando.

Rosa Isela relató a este medio que a su familiar se le vio por última vez el 1 de abril de 2016, cuando avisó que iba a cobrar un dinero y salió de su casa cerca de la 1 de la tare, pero fue para ya no regresar, sin que hasta el momento se tenga una sola pista que dé con su paradero.

Oriundo de San Pedro Zacachimalpa, junta auxiliar de la ciudad de Puebla, trabajaba de albañil y era corredor de caballos, pues lo hacía para poder tener ingresos para mantener a sus dos hijos y su pareja, con quien no estaba casado, pero vivían juntos.

Su hermana, con voz entrecortada, manifestó que “han sido difícil” estos 4 años que lleva desaparecido, pues además de ser su familiar, igual dejó a dos menores, que ahora no tienen a quién decirle papá, ya que estaban chiquitos cuando se dejó de saber de Miguel Ángel y ahora solo lo ven por una fotografía.

“Él tendría 22 años ahorita, primero le dijimos al niño que su papá se había ido a trabajar fueras, ahora que ya está más grande, le dijimos la verdad, a la niña le decimos que está trabajando porque aún esta chiquita, ha sido muy triste esta situación”, pronunció.

Comentó que aquella tarde, al ver que no regresaba, se pusieron a preguntar con vecinos, uno de ellos dijo que lo vio que se subió al carro de uno de sus amigos, sin embargo, Miguel Ángel nunca llegó por el dinero que según iría a cobrar.

Le preguntaron a la persona con quien supuestamente se fue si sabía algo de él, pero no les dio razón, por lo que acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar la denuncia por desaparición, pero a la fecha no hay avances.

Hubo amenazas de muerte

Rosa Isela refirió en su momento pidieron conocer la sábana de llamadas para ver con qué personas tuvo contacto antes de que desapareciera, pero solo encontraron que uno fue el sujeto con el que se fue en el carro y otro, de ahí de la misma junta auxiliar.

- Anuncio -

Indicó que, si bien el organismo a cargo de Gilberto Higuera Bernal llamó a declarar a uno de ellos, no fue detenido, al considerar que no estaba relacionado, por lo que desde esa fecha ella se sumó al Colectivo Voz de los Desaparecidos, para poder “hacer algo” más.

Agregó que su hermano tuvo problemas con personas de la localidad, e incluso uno de ellos lo amenazó de muerte, por lo que igual pidieron a la FGE que los investigara y, aunque al principio los citó, ahorita se encuentran como si nada.

“Ha sido muy triste porque ver a los niños están creciendo sin él (…) ver a mi mama que día y noche no dormía esperando a que su hijo regresara”, asentó.

Aseveró que no dejan de pensar en si está vivo o muerto; el primero de los casos, se preguntan cuál es su estado de salud, si está bien o se encuentra enfermo, o si es que ha sido torturado durante estos 4 años, ya que tampoco han recibido algún mensaje o llamada por un posible rescate.

Por ello, exigió a la Fiscalía que llame a declarar y vuelva a investigar a las personas con quien Miguel Ángel tuvo problemas y así acabar con la incertidumbre que viven todos los días.