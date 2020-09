5 municipios de Sierra Norte, en riesgo ante posible deslave de ríos

Your browser does not support the video tag.

Al menos cinco municipios de la Sierra Norte, entre ellos Jopala, están en riesgo de inundación y deslaves por el desbordamiento de los causes de sus ríos, por lo que, de ser necesario, se habilitarán albergues para trasladar a los pobladores y evitar algún riesgo.

En entrevista, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, indicó que tan solo en la comunidad de Chicontla, perteneciente a Jolapa, el río que atraviesa esta demarcación está al 80 por ciento de su capacidad debido a la cantidad de lluvia que ha caído.

Aunque no precisó una cifra exacta de personas que están en riesgo, manifestó que hay comunidades que tienen entre 3 mil y 4 mil habitantes, ante esto lo que también podrían ocuparse los auditorios municipales como albergues, por lo que se mantiene en comunicación con los ayuntamientos y en las 11 regiones.

Sostuvo que por la situación de riesgo, se les ha informado a los pobladores que los ríos pueden desbordarse, a fin de que tomen previsiones, ya que, de acuerdo con los reportes meteorológicos, las lluvias intensas seguirán por varios días.

En otro tema, Méndez Márquez informó que ya se emitieron oficios a los 217 municipios del estado con los lineamientos a seguir durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, mismos en los que se pide que se realicen operativos y se evite el uso de pirotecnia.

Añadió que se han realizado reuniones con las autoridades municipales para establecer los mecanismos de seguridad pública, aunque evitó señalar si demarcaciones como San Martín Texmelucan, y Chignahuapan son consideradas como puntos rojos.

Necesarias, reformas al Poder Judicial

Por su parte, en entrevista, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, mencionó que con el sistema penal se ha tenido un “incremento sustancial” del 200 por ciento en los casos que llegan, aunque no precisó comparado con qué periodo.

Dijo que sistema tiene diferentes aristas, pues está el penal tradicional y el acusatorio, el cual se “ha aplicado” de manera satisfactoria, además de que con la reapertura de todos los juzgados diario se están desahogando juicios que se tenían detenidos por la pandemia del Covid-19.

En ese tenor se pronunció a favor de hacer reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial como lo anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al considerar que son necesarias y urgentes, entre ellas las modificaciones para la carrera judicial y garantizar que quien “lleva una vida” trabajando puedan acceder a mejores posiciones.

Méndez Márquez y Sánchez Sánchez fueron entrevistados en la ceremonia conmemorativa al CLXXIII Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.