Funcionarios de la Sierra Norte podrán terminar sus estudios: SEP

El secretario de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, encabezó la firma de siete convenios de colaboración con ayuntamientos de la Sierra Norte, que permitirán a los servidores públicos aprender a leer y escribir o en su caso, concluir sus estudios.

De esa manera, en caso de tener estudios inconclusos, podrán terminar la primaria o secundaria con el programa “El buen juez … por su casa empieza”.

Los municipios beneficiados fueron Pahuatlán,Tlaxco, Naupan, Zihuateutla, Huauchinango, Honey y Tlacuilotepec.

Acompañado por el director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, y de la presidenta municipal de Pahuatlán, María Guadalupe Ramírez Aparicio, el titular de la dependencia entregó también constancias de alfabetización, así como un compendio de libros de texto en lengua otomí para aprender a leer y escribir, esto, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización.

En su mensaje, el director general del IEEA, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas recordó que la misión del organismo es trabajar para que las personas menos afortunadas obtengan una oportunidad de desarrollo. Actualmente, dijo, el instituto atiende a cinco etnias en lenguas náhuatl, totonakú y otomí, en 26 municipios de la entidad.

De enero a la fecha, a través del IEEA se han alfabetizado mil 758 personas, de ellas 292 pertenecen al sector indígena, quienes lograron aprender a leer y escribir privilegiando sus derechos lingüísticos, puesto que primero lo hacen en lengua materna y después en español.

Cabe señalar que la Secretaría de Educación firmó dos convenios más, uno con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), signado por el Director de Delegaciones, Eduardo Elías Gandur Islas, para apoyar la tarea de adquirir la habilidad de lecto-escritura en la región de Pahuatlán, y otro con el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango (ITSH), para que las y los alumnos de esta casa de estudios hagan su servicio social en la dependencia.

En el evento estuvieron presentes los presidentes municipales de Pahuatlán, Tlaxco, Naupan y Huachinango, así como el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Hugo Alejo Domínguez.