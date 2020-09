Costó a taxista de Puebla 10 mil pesos recuperarse de Covid-19

Your browser does not support the video tag.

Para el taxista José Luis, haberse contagiado de Covid-19 le generó rechazo entre sus familiares, sumado a que la central a la que pertenece no brindó apoyo económico ni seguro médico, por lo que tuvo que erogar 10 mil pesos para curarse con un particular.

A este medio, contó que “nunca pensó” que pasaría por esta situación, pues si bien sabía que la pandemia “estaba fuerte” en meses pasados (abril-junio) tomaba sus precauciones durante su trabajo, pero fue una tía con la que vive la que contrajo el virus y que a su vez lo contagió, así como a su hija.

Mencionó que tuvieron que quedarse callados en la zona donde viven para que los vecinos no se enteraran de que estaban enfermos, pues habían visto que en otros lugares del país los discriminaban e incluso agredían, por lo que no quisieron pasar por eso.

Refirió que tiene otros familiares en la ciudad de Puebla, a quienes les pidió que los apoyaran debido a que no podían salir para no poner en riesgo a otras personas; si bien los ayudaron con cosas de despensa, éstas se les dejaban en la puerta, ya que solo les tocaban el timbre para avisar que habían llegado y se iban.

“Estuve en cuarentena 40 días literalmente, les pedíamos ayuda y nos dejaban la comida en la calle, la único bueno fue que antes de que nos diéramos cuenta que estábamos contagiados es que pagué el gas y la luz y eso ayudo a que ya no tuviéramos tantos gastos”, pronunció.

Sostuvo que en términos económicos “se las vio muy negras”, porque no tenía ingresos, ya que no podía trabajar; lo que lo ayudó a sobrevivir esta situación es que días antes de estar en cuarentena, les llegó una despensa de las que repartió el gobierno estatal.

11 taxistas se contagian

Relató que lo que se gastó durante el tiempo que estuvo enfermo fueron alrededor de 10 mil pesos, entre medicinas y la prueba que se hizo, debido a que acudió a un laboratorio particular, lo cual consideró que “le fue bien” porque no tuvo que internarse en un nosocomio.

Sin embargo, manifestó que la empresa Taxi Rápido, en la que lleva 15 años trabajando, no lo apoyó en su situación, por lo que tuvo que ser de sus propios recursos que tenía ahorrado para poder solventar los gastos mientras se curaba.

Recriminó que a pesar de que lleva tiempo laborando en dicha compañía de taxis, no hayan sido apoyados, pues incluso tiene conocimiento de que fueron alrededor de 11 compañeros los que se contagiaron, incluid él, de los cuales dos fallecieron.

“El virus me duró 17 días, pero opté por quedarme más tiempo porque es lo que me aconsejó el médico. La empresa no apoya, se hicieron de los oídos sordos, dos compañeros se pusieron graves y aunque fueron al hospital ya no pudieron salvarse”, asentó.

José Luis señaló que debido a la pandemia, los ingresos bajaron, sin embargo, los obligaron a poner una mampara para dividir los asientos de atrás, pero se las cobraron, e incluso para sanitizar las unidades lo hacen, pero con fabuloso y también les piden una cierta cantidad por ello.

200 taxistas se fueron por falta de apoyo

Mencionó que esto generó inconformidad de diversos taxistas y se lo hicieron saber a la dueña de Taxi Rápido, quien en lugar de solución les dijo que si no les parece se pueden ir, lo que ocasionó que al menos 200 choferes se fueran, mientras que otros se quedaron por necesidad.

Comentó que, aunque ya inició la reactivación económica desde el pasado 7 de agosto, esto no representa un aumento en sus ingresos, ya que si en marzo cuando apenas iniciaba la pandemia se llevaban libres 500 pesos en 12 horas de trabajo, ahora si se quedan con 200 pesos es mucho.

Ante esto, confió en que “pronto” se puedan recuperar, pues las afectaciones por la pandemia son entre el 60 y 80 por ciento, lo que igual ha optado por que trabajen un día sí y otro no, ya que no solo deben pagar la cuenta, sino también la gasolina que ocupan.