72% de socios de Cavapac dio sobornos a Desarrollo municipal

Your browser does not support the video tag.

De los 250 adheridos al Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla (Cavapac), 180, es decir 72 por ciento, dieron sobornos a la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, cuya titular Beatriz Martínez Carreño, fue destituida hace tres días.

Así lo señaló Carlos González Feria, presidente del Cavapac, quien afirmó que la edil Claudia Rivera Vivanco sabía de la red de corrupción en la dependencia, pues desde hace más de un año se lo comentaron.

Justificó que los afiliaron no tenían otra opción, por lo que tuvieron que caer en corrupción para que sus trámites avanzaran.

Afirmó que solicitará a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que haga una revisión.

Cabe mencionar que, tras el anuncio de la alcaldesa sobre la baja de Martínez Carreño, este jueves, el jurídico de la Comuna, Damián Romero Suárez, aseveró que la Contraloría inició la auditoría a dicha dependencia.