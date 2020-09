Congreso local discutirá despenalización del aborto en 2021: Biestro

Your browser does not support the video tag.

El presidente del Congreso y diputado local de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, aseguró que el siguiente año discutirán la despenalización del aborto, y la creación de una Ley sobre Desaparición de Personas; el presupuesto del Legislativo se reducirá en 3.1 por ciento.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa virtual, donde indicó que para el siguiente periodo legislativo que iniciará el 2021 deberán sacar temas que no se pudieron discutir en el presente periodo.

Especificó que entre los temas se encuentra la despenalización del aborto, para lo que primero, antes de su discusión en el Congreso de Puebla, se deberán realizar foros con organizaciones civiles, docentes y especialistas.

“Siempre dijimos que íbamos a tratar ese tema (despenalización del aborto) en el Pleno, sin presiones y sin imposiciones, y con toda la responsabilidad”, sostuvo el diputado de Morena.

Tema del aborto, una promesa de Morena

Justificó que este año no se pudo llevar a cabo los foros para discutirlo debo a la contingencia sanitaria a causa de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, se debe mencionar que diputados de Morena se comprometieron a legislar a favor de despenalizar el aborto en Puebla, y aunque desde septiembre de 2018 inició la actual Legislatura el tema no se ha tocado.

En 2019 no se abordó el tema, pues el Congreso local prefirió sacar otras iniciativas, y a finales de ese año Biestro Medinilla dijo en entrevista que era más importante el combate a la delincuencia, además, el 20 de agosto del año pasado, se realizó el primer Foro de Análisis y Discusión sobre los Aspectos Centrales de la Despenalización de la Interrupción del Embarazo en Puebla, pero sólo acudieron dos diputadas de Morena.

El 8 de marzo de 2020 en Puebla, protestaron mujeres para exigir al Congreso local legislar a favor de la despenalización del aborto, y a la FGE trabajar a la altura de la emergencia por violencia contra las mujeres.

Habrá Ley sobre Desapariciones

Por otra parte, Biestro Medinilla afirmó que para el siguiente año legislativo se discutirá la iniciativa para crear una Ley sobre Desaparición de Personas en Puebla, y será “uno de los primeros temas en salir”. Cabe mencionar que dicha ley fue solicitada por familiares de víctimas de desaparición, con el fin de agilizar las investigaciones de estos casos y así poder apresurar la búsqueda de cerca de 600 personas desaparecidas.

El disputado de Morena añadió que el Congreso local planea abordar la propuesta de iniciativa ciudadana, que él mismo propuso y que consiste en reducir, a una firma, el requisito para que se analice una iniciativa de ley de un ciudadano.

Finalmente, Biestro Medinilla indicó que debido a que se prevé una baja en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para Puebla del 5 por ciento, se reducirá en 7 millones de pesos el presupuesto del Congreso local.

No obstante, dicho ahorro únicamente representa una disminución de 3.1 por ciento con respecto a lo que recibieron el año pasado, 224 millones 265 mil 646 pesos.