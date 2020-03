Inicio Noticias Política Congreso de Puebla con mayor aumento de presupuesto del país; sube 50%: IMCO

Congreso de Puebla con mayor aumento de presupuesto del país; sube 50%: IMCO Para el ejercicio fiscal 2020, entre los Congresos del país, el de Puebla tuvo el mayor incremento respecto de 2019, con un 50 por ciento; el costo por diputado en el presente año equivale a más de 5 millones de pesos por cada uno de los 41 que lo integran. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) precisó que el gasto por diputado en la entidad poblana pasó de 3 millones 654 mil 749 pesos el año pasado a 5 millones 469 mil 894 pesos. En su estudio “Informe legislativo 202º. Presupuesto de los Congresos locales” señaló que Puebla tuvo el mayor incremento presupuestal en 2020, dejando atrás a todas las legislaturas del país, como la de Chihuahua (31 por ciento) y Colima (21 por ciento) que se posicionaron en segundo y tercer lugar. Añadió que pese a este incremento, el presupuesto del Congreso poblano para este año se ubicó como el noveno más bajo a nivel nacional, con 224 millones 265 mil 646 pesos. Cuánto cuestan los diputados en Puebla El gasto por diputado en Puebla representó el cuarto menor desembolso en el país, pues al contrario en la Ciudad de México la cifra llegó a 26.8 millones, lo que la hace la legislatura más onerosa o que genera más gasto por cada diputado a nivel nacional. Este costo representó un aumento del 49.6 por ciento en el Congreso de Puebla, debido a que en 2019 por cada legislador se requirió 3 millones 654 mil 749. El IMCO puntualizó que el costo de un diputado local en promedio en México para el ejercicio de 2020 será 12 millones 247 mil 507 pesos. Concluyó que comparado con 2019 seis congresos disminuyeron su presupuesto Michoacán (-13 por ciento), Morelos (-11), Hidalgo y Zacatecas (ambos con -7), Chiapas (-2) y Guanajuato (-1 por ciento); otros cuatro los mantuvieron igual que fue el caso de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Ciudad de México y 22 lo aumentaron. diputados Puebla IMCO presupuesto Congreso

