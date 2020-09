Puebla hila 6 semanas de casos y muertes de Covid a la baja: SS federal

Your browser does not support the video tag.

En las últimas seis semanas, los contagios y muertes por Covid-19 se han mantenido a la baja en Puebla, así como la ocupación de camas generales y con ventilador, tendencia que se estima que continuará todo septiembre, resaltó la Secretaría de Salud (SS) federal.

Lo anterior, en voz de Hugo López Gatell-Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien presentó las proyecciones de curvas epidémicas para cada estado durante la conferencia de prensa presidencial de este martes.

“Puebla, muy parecido a Oaxaca, llegó a un punto máximo en la semana 26 y después ha tenido toda esa reducción con una pequeña variación entre la semana 27 a la 29. Máximos de ocupación hospitalaria en Puebla en la primera semana de agosto, entonces todo agosto ha tenido ya un periodo de reducción”, expuso al presentar la diapositiva correspondiente.

De acuerdo con el documento presentado, desde la semana 29, la última de julio y el primer día de agosto, hay un descenso sostenido en los casos estimados y en las muertes confirmadas.

También destaca que la ocupación de camas generales descendió cuatro puntos hasta el 35 por ciento; en tanto, la de camas con ventilador lo hizo siete puntos hasta el 24 por ciento.

En cuanto al semáforo epidemiológico, Puebla sigue en las fase naranja, que significa riesgo alto. El viernes habrá actualización de este indicador.

Cabe mencionar que este martes el secretario de Salud estatal, José Antonio Martínez García, indicó que Puebla registró una disminución en el número de contagios del coronavirus que causa Covid-19, a diferencia de los que hubo el fin de semana, que fueron más de 100 al día.