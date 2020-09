Puebla, con baja en casos de Covid y reporta 82 en un día: Federación

Your browser does not support the video tag.

En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud (SS) federal registró una baja en casos de Covid-19 en Puebla al arrojar 82, 60 menos que el lunes, para llegar a 28 mil 357 acumulados; también, en un día, hubo 34 muertes y 126 recuperados.

En las últimas 24 horas, la Federación indicó que, desde febrero a la fecha, sumaron 3 mil 715 fallecidos y 18 mil 855 dados de alta por vencer el virus.

Agregó que este martes hubo mil 183 activos, es decir quienes presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo que representó 28 más que el lunes.

A nivel nacional, se confirmaron 642 mil 860 casos y 68 mil 484 defunciones.

Por la mañana, el gobierno del estado de Puebla indicó que hubo una disminución en el número de los contagios a diferencia de los que hubo el fin de semana que fueron más de 100 al día, ya que para este martes hubo 58, con esto llegó a un acumulado de 30 mil 731.