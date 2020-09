Fiscal rechaza retraso en resolver feminicidio de Mara, asesinada hace 3 años

Your browser does not support the video tag.

El fiscal General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, rechazó que el proceso en contra de Alexis, por el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, esté retrasado o con omisiones, pese a que en 3 años no hay avances del caso.

En entrevista, tras la ceremonia del 252 aniversario del natalicio de Josefa Ortiz de Domínguez, en el zócalo de Puebla, comentó que el organismo a su cargo cumple con la labor de acusar y mantener lo dicho ante la autoridad judicial que lleva el caso.

Al ser cuestionado sobre el porqué se ha retrasado, manifestó que no es así, sino que tiene que ver con el proceso mismo y las partes que intervienen, ya que tanto la fiscalía como el acusado tiene el derecho de promueven y presentar las pruebas ante el juez.

Asimismo, ante la pregunta de si los amparos que ha solicitado y obtenido la defensa de Ricardo Alexis, chofer del Cabify en el que se subió Castilla Miranda, han frenado el proceso, indicó que toda persona tiene la posibilidad de recurrir a este recurso.

“No ha habido omisión de la FGE, se trabaja como con todos los casos, nosotros no somos ya autoridad, yo no puedo cuestionar el ejercicio de algún derecho de defensa de todas las partes, todos hacen lo que consideran pertinentes para su pretensión jurídica”, pronunció.

Es necesario precisar que la semana pasada el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, indicó que si no se ha podido concluir el proceso es porque el MP y el acusado han presentado insuficientes pruebas para determinar al culpable y dictar sentencia.

Dice que sí atienden casos de desaparecidos

En otro tema, Higuera Bernal manifestó que todas las denuncias de personas desaparecidas que llegan a la Fiscalía son atendidas, e incluso se mantiene en coordinación con la Comisión de Búsqueda, por lo que rechazó las acusaciones que han hecho organizaciones como el Colectivo Voz de los Desaparecidos

“Nosotros hablamos con resultados, todos los casos que nos llegan los investigamos, todos los días localizamos personas y afortunadamente en la mayoría dicen que no fueron víctimas de delito alguno, pero todo caso que recibimos es atendido”, asentó.

En el caso de la menor Yaz de 7 años, que se encuentra hospitalizada en el IMSS de La Margarita, el fiscal mencionó se sigue buscando al tío por el presunto delito de violación, aunque evitó decir más detalles para no alertarlo.

Recordó que ya fueron detenidos el padre y madre de la niña, quienes fueron vinculados a proceso y con prisión preventiva oficiosa mientras se concluye con la investigación, al tiempo de señalar que el delito de violencia familiar es sancionado con severidad en Puebla y se persiguen de oficio.

Finalmente, sobre Valeria, la joven atacada sexualmente en Xicotepec en agosto pasado, mencionó que el caso está resuelto en su contenido general, por lo que ya hay ocho personas detenidas por este delito, aunque se buscan a otras dos que igual estuvieron involucradas.