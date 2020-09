Sedena confirma hallazgo de huachitúnel en Puebla para robar gas LP

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y personal de seguridad física de Pemex, ubicaron un túnel presuntamente usado para el robo de gas LP en la carretera de Puebla a Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala.

Así lo dio a conocer a través de un comunicado de prensa, donde también destacó otras acciones en contra del robo de hidrocarburos en el Estado de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz.

En el caso de Puebla, se detalló que el túnel, usado presuntamente para la sustracción ilícita de gas LP, sin que éste llegara hasta el mismo ducto.

Además, se informó que personal de Pemex recomendó al propietario del terreno interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe mencionar que el pasado 2 de septiembre, se dio a conocer a través de redes que la Sedena y GN habían asegurado un huachitúnel frente a la Central de Abasto, aunque ese mismo día el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que el hallazgo fue en San Martín Texmelucan.

La Sedena también precisó que fueron dos tomas clandestinas las atendidas en el Estado de México, así como en Veracruz, en Jalisco fueron cuatro, mientras que en Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas.

Por otra parte, en Hidalgo se ubicó un vehículo con cuatro contenedores de mil litros cada uno y que estaban abastecidos con cerca de 3 mil 600 litros de hidrocarburo, por lo que el combustible y la camioneta tuvieron que ser asegurados.