Sábados de cada 2 semanas se instalará mercado de artesanías en Los Sapos: G5

Los comerciantes de antigüedades y artesanías de la plaza de Los Sapos, del Centro Histórico de Puebla, solo podrán colocarse cada dos semanas, un sábado, para evitar aglomeraciones, toda vez que para ingresar, es obligatorio el uso de cubrebocas.

Así lo indicó el regidor del G5, Edson Cortés Contreras, quien en rueda de prensa virtual, mencionó que el mercado temporal que se ubica en dicho espacio, solo se podrá colocar durante los días señalados para evitar aglomeraciones, luego de que apenas recuperaron sus actividades el pasado sábado.

“A partir del día de ayer van a estar trabajando cada 15 días, solamente los sábados. Van a estar cumpliendo con el 30 por ciento del total [de asistentes] que se encontraba en la plaza de Los Sapos”, comentó.

Agregó que en dicho espacio los comerciantes colocaron lonas en los accesos donde se indica a los asistentes el uso obligatorio de cubrebocas, además de que entre cada puesto media una distancia, para evitar contacto por el Covid-19.

Se debe mencionar que los artesanos se podrán colocar en Los Sapos a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, siempre respetando las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19.

Por otra parte, pidió al ayuntamiento ampliar el horario en restaurantes para el 15 de septiembre, manteniendo las medidas de sana distancia y el aforo del 30 por ciento, con el objetivo de impulsar la economía, pues dichos establecimientos atienden hasta las 21:00 horas.

Esto, toda vez que la Secretaría de Economía (SE) estatal informó que a partir del 26 de agosto podrían atender al interior, luego de que la venta solo estaba permitida en aquellos lugares que contarán con terrazas o mesas al exterior.