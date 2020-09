Por oficio, empresarios solicitan información sobre remodelación de CH

Your browser does not support the video tag.

Cámaras de comercio solicitaron, por oficio, información a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sobre la remodelación del Centro Histórico, pues la Comuna se ha negado a hacer público, entre críticas por falta de planeación y opacidad.

En entrevista a este medio, José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico (CCHH), señaló que el pasado 3 de septiembre presentó el oficio a la PNT, a nombre de distintas cámaras, mismo que también entregaron a la Coordinación General de Transparencia del ayuntamiento.

El documento fue firmado, además del CCHH, por la Cámara de Comercio, Servicios y turismo (Canaco) en Puebla, la Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles.

En este, se pidió el proyecto ejecutivo de las obras de remodelación en el primer cuadro de la ciudad, el catálogo de conceptos, costos de proyecto e implementación, los tiempos en que las etapas deberán ejecutarse, así como el fallo de la licitación de obra, el nombre y razón social de quien la ganó.

También, se solicitó el documento oficial que acredite el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Unesco, por tratarse del Patrimonio Histórico de la ciudad.

20 días hábiles para responder

Ayala Vázquez comentó que la Plataforma debe dar respuesta la solicitud en un plazo no mayor a 20 días hábiles, ya que la información requerida deberá ser entregada de manera digital.

La decisión, resaltó, recae en que la Comuna se ha ignorado a los comerciantes en la ejecución de las obras así como a transparentarlas, cuando ellos son los principales afectados, ya que sus ventas bajaran durante los seis meses que duren los trabajos, cuando apenas recuperaron actividades por el Covid-19.

“Es muy lamentable porque estamos hablando de un recurso del erario, que nosotros los empresarios hacemos posible. Estamos en una situación de indefensión ante los proyectos que tiene la presidenta (Claudia Rivera Vivanco)”, mencionó.

La petición de transparencia por parte de los empresarios se suma a las exigencias de regidores opositores a la alcaldesa Rivera Vivanco, quienes han acusado opacidad en el manejo de este y otros programas, toda vez que la titular de la Secretaría de Desarrollo, Mireya Calderón López, no ha asistido a las reuniones donde debe presentar detalles de la obra.

También, se ha acusado que se trata de una obra de “relumbrón” por parte de la edil, de cara al proceso electoral del 2021 y a su posible reelección, situación por la que el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, analiza mandar a comparecer a la edil por dicho proyecto, que “carece” de planificación.

Por su parte, el director del INAH en Puebla, Manuel Villarruel Vázquez, declaró que aún no aprueban al 100 por ciento el proyecto de remodelación, pues falta que el ayuntamiento entregue todos los expedientes para someterlos a revisión.