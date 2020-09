INAH aún no avala proyecto del CH del ayuntamiento; revisa expedientes

Your browser does not support the video tag.

Si bien el ayuntamiento de Puebla anunció que este mes iniciarán los trabajos de rehabilitación de varias calles del Centro Histórico, el INAH aún no los ha aprobado al 100 por ciento debido a que falta que entreguen todos los expedientes para revisarlos.

Así lo señaló, en entrevista, el director del Centro INAH Puebla, Manuel Villarruel Vázquez, quien agregó que ya tuvieron varias solicitudes de la Comuna debido a serán diversas etapas de obra, pero no pueden dar luz verde hasta que tengan todas las carpetas antes.

Refirió que ya revisaron dos expedientes, en sus características técnicas y a los cuales les han hecho observaciones, detalles técnicos y algunos cambios, pues se contempla que sea un “proyecto amplio integral” para mejorar el primer cuadro de la ciudad.

Indicó que uno de los que ya les presentaron tiene que ver con el desarrollo de adecuación e imagen urbana en la calle 5 de Mayo, mientras que en el otro se contemplan algunas vialidades perpendiculares, pero no son todas las que dijo el ayuntamiento que va a intervenir.

Al cuestionarlo sobre si son necesarios que se hagan estos trabajos en esta zona del primer cuadro de la ciudad, el funcionario estatal manifestó que lo que es cierto es que hay calles que presentan afectaciones notorias desde hace tiempo debido al uso de las mismas.

“Cualquier obra que se realice dentro de una zona federal de monumentos como es el Centro Histórico de la ciudad de Puebla y que cuenta con la denominación de Patrimonio Cultural por parte de la Unesco, pues se debe ser cuidadoso en la revisión que se haga”, pronunció.

A pregunta expresa de si el INAH ya avaló los trabajos, contestó: el instituto ha considerado que algunas acciones son positivas para el Centro Histórico, hemos hechos algunas observaciones y conforme se resuelvan se podrá dar apertura para que inicien las obras, ya que ahorita aún no está permitido, aunque cuentan con un avance importante de la revisión técnica.

Tendrá que haber supervisores del INAH

Villaruel Vázquez manifestó que si bien saben que hay calles que están alteradas o dañadas, los trabajos que se hagan debe integrarse a la imagen histórica, fachas y elementos que se tengan, por lo que se deben conservar las lajas que hay principalmente en la calle 5 de mayo, siendo esta una de las observaciones que ha hecho el instituto que dirige.

Aseveró que están teniendo reuniones con funcionarios municipales, a fin de generar un acuerdo para garantizar la supervisión arquitectónica y arqueológica del espacio en el que personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pueda evaluar el desarrollo de los trabajos.

“Nuestra obligación es hacer un monitoreo o supervisión constante para que, si en un momento dado, hubiera posibles hallazgos o elementos históricos que conservar en esta zona, haya personal capacitado que pudiera atender cualquier eventualidad”, asentó.

Ante la pregunta de si se tiene una fecha estimada de cuándo pudiera el ayuntamiento iniciar los trabajos, Villaruel Vázquez manifestó que ya se tiene el análisis de dos expedientes, pero se necesita tener los proyectos en la última versión para revisarlos y autorizarlos, lo cual dependerá de la Comuna.

Respecto a que el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, dijo que se pudiera perder la denominación del Centro Histórico como patrimonio cultural, mencionó que, si eso fuera, no lo permitirían, motivo por lo que el INAH está acompañando a la Comuna para que las obras cumplan los principios técnicos, teóricos y normativos en la materia para evitar cualquier riesgo.

Es necesario precisar que, el 23 de agosto pasado, la gerente del Centro Histórico, María Graciela León Palomares, informó que se destinarán 135 millones de pesos para esta remodelación, la cual será en el corredor 5 de Mayo y calles de la 8 a la 14 Poniente-Oriente, durará seis meses y se realizará durante la noche para no afectar la actividad económica.