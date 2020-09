A Monse no se le vio salir de su casa en Xiutetelco; va 6 meses desaparecida

Your browser does not support the video tag.

Monserrat Murrieta Alberto llegó a su casa después de las 6 de la tarde tras salir de la escuela en febrero pasado en Xiutetelco; aunque las cámaras revelan que entró, no fue encontrada por sus padres cuando regresaron y, a más de seis meses, la buscan desesperados “por todos lados”.

Así lo relató con voz entrecortada, su papá Gilberto Murrieta Durán, quien indicó que lo último que saben de ella es que vieron cómo ingresó a su casa el 23 de febrero, ya que está grabado en la cámara de un vecino y si bien poco tiempo después empezó a oscurecer, nunca se le vio salir, ni que alguien más entrara.

Refirió que era habitual que llegará sola luego de ir a la escuela y siempre avisaba por teléfono a su mamá o a él, ya que ambos trabajan y regresaban más tarde a casa, por lo que fue hasta ese momento cuando se percataron que no estaba ni contestaba su teléfono.

Detalló que la última conexión que tenía en Whatsapp fue a las 7:20 de la noche y no había nada fuera lo normal, pues lo único que no hacía falta era su celular, considerando en que se lo pudo haber llevado, pero –reiteró– que en las grabaciones nunca se le ve salir.

“Estamos seguros que mi hija no se fue porque se haya querido ir, pero de la Fiscalía no hemos recibido respuesta, no hay indicios que arrojen que se la haya llevado, no sabemos nada de ella, pero no perdemos la esperanza de encontrarla, no frenaremos nuestra búsqueda”, expresó.

Indicó que en su momento acudieron al Ministerio Público el 25 de febrero para presentar la denuncia por desaparición y se activara la Alerta Amber por ser menor de edad, pero en un principio las autoridades no lo hicieron argumentando que tenían que ver si cumplía con dichas características para dicho mecanismo, siendo hasta el 2 de marzo cuando lo hicieron a nombre de Monserrat Murrieta Alberto.

Refirió que lo “que están peleando” es la sabana de llamadas del teléfono de su hija para ver si tuvo contacto con alguien, ya que “es raro” que a estas alturas nadie tenga celular, sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) tampoco les ha dado respuesta de ello.

Ni vecinos ni amigos saben de ella

Murrieta Durán dijo que acudieron con varios de sus amigos para ver si habían visto a Monse y si sabían algo de ella, e incluso fueron casa por casa para preguntarles de ella, ya que “es un pueblo chico” y casi todos se conocen, pero todos les dijeron que no tenían información.

Asimismo, afirmó que su hija no tenía problemas con nadie, ni antecedentes de que se haya peleado con alguien o que alguien la anduviera pretendiendo, por lo que es raro que haya desaparecido así de la noche a la mañana y sin llevarse sus cosas.

“Como es provincia, hicimos búsqueda por todo el pueblo; vecinos nos ayudaron porque es terreno, hay mucho monte, pero no encontramos nada, la Fiscalía no ha dicho nada, solo que se activó la Alerta Amber, pero de ahí en fuera no hemos tenido avances”, asentó.

Indicó que la FGE, a cargo de Gilberto Higuera Bernal, lo ha citado en tres ocasiones, sin embargo, lo único que le hacen es otra vez la entrevista para que relate como sucedió el caso, pero nada más, por lo que están igual que en un principio, sin tener algún indicio que los lleve a la localización de su hija.

“Todo este tiempo ha sido terrible, la verdad no se lo deseo a nadie. Llegamos a la casa, nos sentamos a comer, vemos un lugar vacío y nos acordamos de ella, no sabemos si está bien si ya comió o no, recibimos extorsiones, piensas de todo, es de lo peor vivir esto”, expresó.

Detalló que en alguna ocasión, su esposa fue extorsionada, ya que le hablaron por teléfono diciendo que depositara dinero para dar indicios de donde estaba su hija, ya que incluso le dieron unas señas de cómo era y la ropa que tenía puesta, por lo que “no se aguantó” y les dio 10 mil pesos, pero solo fue un engaño.

Refirió que en días pasados, llevó su caso a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en donde se comprometieron a estudiar el caso y hacer las investigaciones necesarias, por lo que pidió que realmente tomen su caso, ya que son las estancias que tiene las herramientas para buscarla y no solo que sea una cifra más.