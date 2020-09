Van 15 ediles en Puebla contagiados de Covid; tres activos y 11 recuperados

Your browser does not support the video tag.

En Puebla, 15 presidentes municipales se han contagiado de Covid-19 –tres más que hace una semana– de los cuales sólo tres se mantienen activos, uno falleció y 11 se recuperaron tras haber cumplido el ciclo epidemiológico de vigilancia.

Así lo informó, en rueda de prensa, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, quien no precisó los nombres de los ediles que actualmente se mantienen con el virus, pero sostuvo que se mantiene comunicación con ellos para saber cómo evolucionan.

Recordó que el deceso que se registró a finales de agosto fue del alcalde del municipio de General Felipe Ángeles, Miguel Ángel Antonio Vázquez, quien se atendió en la Ciudad de México, por lo que ya tomó protesta ante Cabildo su suplente, Ricardo González de la Cruz.

Entre los alcaldes contagiados están la de Tecamachalco, Marisol Cruz García; de Palmar de Bravo, Hilario Vicente Martínez Alcántara; de Libres, Francisco Rodríguez Rivero; de Nopalucan, José Margarito Aguilar de la Cruz y de Tehuacán, Artemio Caballero López.

Además, la de Hueytlalpan, Anayeli González Córdoba, y el de Chignahuapan, Javier Tirado Saavedra.

Se mantiene en 31 los reos contagiados

En otro tema, el funcionario estatal manifestó que se tienen sólo 31 reos contagiados de Covid-19 de los 254 que en su momento hubo, por lo que los que se mantienen activos representan el 12.2 por ciento.

Detalló que las 31 personas privadas de su libertad se encuentran en las instalaciones del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa) en espera de que cumplan su ciclo epidemiológico para que sean traslados a sus penales.

Respecto a los migrantes poblanos que han perdido la vida en Estados Unidos derivado del virus, comentó que se sumó uno, por lo que el total es de 462, además de que hay 36 solicitudes más en el consulado de Nueva York para la repatriación de los restos.

Sin embargo, dijo que aún no hay fecha para que sean trasladados a la entidad debido al bajo número que hay, aunque se mantendrán en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) para cuando se dé la repatriación.

Finalmente, Méndez Márquez mencionó que en lo que va de la pandemia, de marzo a agosto, se han revisado mil 953 establecimientos, de los que 111 fueron clausurados; 11, en los últimos días derivado de la reapertura económica, así que fueron cerrados por tres horas.