Delgado y Gibrán Ramírez estarán en Puebla como aspirantes al CEN

El sábado, los aspirantes a dirigir el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, el coordinador de la bancada de ese partido en el Congreso de la Unión, Mario Delgado Carrillo, y Gibrán Ramírez Reyes, vendrán a Puebla a dar conferencias de prensa por separado.

Ambos eventos, uno en Puebla capital (el del legislador federal) y el otro en Tehuacán, se llevarán a cabo a la misma hora y el mismo día.

Sin embargo, Delgado Carrillo acudirá acompañado del senador de Morena por Puebla, Alejandro Armenta Mier, el delegado del CEN en el estado, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, y el secretario general con funciones de presidente del comité estatal, Edgar Garmendia de los Santos.

Ramírez Reyes es articulista en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, además de que conduce su propio programa de televisión y es panelista en otro más.

Entre otros aspirantes se encuentra la senadora Citlalli Hernández Mora, quien apenas levantó la mano, así como el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán y Yeidckol Polevnsky Gurwitz.