Habría nueva candidata a dirigencia de Morena; Hernández alza la mano

La senadora Citlalli Hernández Mora sería otra de las candidatas para buscar la dirigencia de Morena, por lo que en cualquier momento podría registrarse para competir con los demás perfiles.

“Más que alzar la mano, lo estoy valorando, es una posibilidad. Pero sobre todo es por la militancia que no se siente identificada con los que ya levantaron la mano, que pueda tener una alternativa”, afirmó la legisladora.

En ese sentido, afirmó que, luego de que Bertha Luján Uranga desistió de participar en la elección, muchos militantes se quedaron “huérfanos” de una opción que los represente, por ello, su postulación sería una alternativa.

“Tiene que haber una candidatura con posibilidad de ganar esta encuesta; yo estoy echada para adelante, lista para competir y sobre todo estoy dispuesta a generar un consenso”, señaló.

Hernández Mora afirmó que es necesario rescatar el proyecto de Morena, así como continuar con los objetivos que se propusieron cuando lo fundaron que es “la revolución de las conciencias, la organización de la gente y sobre todo, la consolidación de un proyecto que acompañe nuevas prácticas políticas”.

Cabe mencionar que, de postularse, estaría compitiendo contra los Mario Delgado Carrillo, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Alejandro Rojas Días Durán y Gibrán Ramírez, quienes han externado su intención de competir por la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se elegirá por encuesta abierta.

Fuentes: El Diario de Chihuahua / La Jornada