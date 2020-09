Vinculan a proceso a padre y madre de Yaz por violencia familiar

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Rafael N. y Alejandra Viridiana N., por los delitos de violencia familiar y abandono de persona en agravio de su hija de 7 años, de nombre Yaz.

Luego del cumplimiento de las respectivas órdenes de aprehensión, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres sustentó en audiencia datos de prueba que derivaron en que la autoridad judicial vinculara a proceso a ambas personas imputadas.

La víctima permanece hospitalizada en el IMSS de La Margarita, en tanto que Rafael N. y Alejandra Viridiana N., padre y madre de la menor de edad, continuarán en prisión preventiva como medida cautelar hasta el cierre de la investigación.

Se debe mencionar que el tío de Yaz es buscado por abuso sexual, además de que también se investiga la muerte de su hermana, por broncoaspiración, pues podrían estar involucrados los padres.