Buscan a tío de Yaz por violación y reabrirán caso de su hermana muerta

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que se reabrirá el caso de la muerte de la hermana menor de Yaz, hospitalizada en el IMSS de la Margarita por maltrato, mientras que de esta última, también se busca a su tío por presunta violación contra la niña.

En rueda de prensa, comentó que es una situación complicada, ya que, tras darse a conocer el primero de los hechos (en referencia a la violencia contra Yaz), se desencadenó “el otro” a fin de saber si hay responsables y en su caso actuar contra ellos.

“Ya surgió otro caso paradero que se debe esclarecer, el de la hermana de 3 años que hace un mes falleció en La Margarita por broncoaspiración, pero hay que determinar sus causas”, pronunció.

Recordó que, en el caso de Yaz, 7 años y quien se encuentra internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo al padre y madre como presuntos responsables de la violencia que sufrió previo a llegar al hospital.

El mandatario indicó que la menor igual fue diagnosticada con violación equiparada, siendo presuntamente responsable su tío, por lo que igual es buscado por las autoridades judiciales.

“No he dicho nombres, pero la que está en la Margarita, de 7 años, esta grave de salud, porque está golpeada, tiene lesiones graves y además le diagnosticaron violación equiparada, es una vecina la que dio las pruebas de ello y actuaremos”, pronunció.

El pasado 25 de agosto, la activista Frida Guerreo dio a conocer en sus redes sociales que a ella llegó el caso de Yaz, indicando que la menor tenía varios golpes que le provocaron lesiones, hemorragia interna y uno de sus pulmones colapsó.

DIF a atendido 277 casos de maltrato infantil

En otro tema, Barbosa Huerta mencionó que, de acuerdo con datos del DIF estatal, en lo que va del año, el organismo ha atendido 277 casos de maltrato infantil en Puebla, al tiempo de aseverar que igual se hará cargo de la situación de Yaz.

Por otra parte, dijo que aún no se ha concretado creación de la Fiscalía para Delitos contra Universitarios porque no se han reunido con los estudiantes que encabeza la comisión, principalmente de la Upaep.

Sin embargo, reiteró que hay tres personas detenidas desde febrero pasado por los homicidios de tres estudiantes de Medicina, dos de ellos de la Upaep y otro de la BUAP, así como del chofer de Uber en Huejotzingo, tras haber acudido al carnaval de la demarcación.

“Si yo contesto algo ahorita capaz que llegan los estudiantes y me dicen que, porque estoy ofreciendo algo que no me han pedido, pero lo que es un hecho es que este caso no va a quedar impune, nosotros estamos abierto a dialogar con ellos”, expresó.