También pasarán clases en el canal del Congreso

El canal del Congreso, a través de su señal por el canal 45.3, se sumará a las transmisiones del programa “Regreso a clases, Aprende en Casa II”, de educación a distancia, con el fin de expandir el alcance de la modalidad de clases a distancia por televisión.

Lo anterior gracias a un convenio firmado por el Senado, la Cámara de Diputados y la Secretaría de Educación Pública (SEP), quienes expresaron que éste ayudará a incrementar el alcance de las clases virtuales, según se informó en un comunicado.

El Canal del Congreso se suma a la lista de canales que emitirán las clases a distancia, en los cuales figura Azteca Trece (canal 1.1), canal de Las Estrellas (2.1), Imagen Televisión (3.1), Milenio Televisión (6.1), Multimedios (6.2), Canal Once (11.1), Canal 22 (22.1) y el canal (26.1) del estado de Puebla.

El senador y coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, precisó que la programación del canal del Congreso continuará atendiendo la agenda del Poder Legislativo.

Es de mencionar que el pasado 24 de agosto inició el ciclo escolar 2020-2021, el cual será transmitido por televisión ante la pandemia de Covid-19, y puedes consultar los horarios aquí.